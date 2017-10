Derzeit überschlagen sich die positiven Meldungen zur Austro-Konjunktur regelrecht. So dauert die Hochkonjunktur der Industrie an und verzeichnet die längste Aufwärtsphase seit zwanzig Jahren, berichtet die Bank Austria in ihrem Einkaufsmanagerindex für den Oktober. Der Beschäftigungsaufbau hat im ablaufenden Monat demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...