Wien (pta021/31.10.2017/13:30) - Bundeswettbewerbsbehörde genehmigt Übernahme von Kärntner Ziegelwerk - Closing wird für Ende 2017 erwartet



Die Bundeswettbewerbsbehörde hat die geplante Übernahme des Kärntner Ziegelwerks Brenner durch die Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, österreichischer Tochtergesellschaft der Wienerberger AG, genehmigt.



"Wir freuen uns, dass wir für die Übernahme des Ziegelwerks Brenner grünes Licht von der Bundeswettbewerbsbehörde erhalten haben", erklärt Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.



Die Übernahme des Unternehmens mit Sitz in St. Andrä im Lavanttal bedeutet für Wienerberger eine Erweiterung der regionalen Präsenz in Süd-Österreich. Das Closing wird mit Ende des Jahres 2017 erwartet.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2016 einen Umsatz von 2.974 Mio. Eur und ein EBITDA von 404 Mio. Eur.



Für Rückfragen Karin Steinbichler, Head of Corporate Communications Wienerberger t +43 1 601 92 - 10149 | communication@wienerberger.com



Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter http://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wie nerberger-aktie/aktionärsstruktur.



