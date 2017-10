NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street zeichnet sich am Dienstag für den Dow Jones Industrial ein etwas höherer Start ab. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex rund eine halbe Stunde vor dem Start 0,12 Prozent höher auf 23 377 Punkte. Damit bewegt sich der Index weiterhin nur knapp unter dem Rekordhoch von vor einer Woche bei 23 485,25 Zählern.

In den Fokus rücken neben weiteren Quartalszahlen von Unternehmen auch Konjunkturdaten. Auf der Agenda stehen eine Umfrage der regionalen Notenbank von Chicago unter Unternehmen dieser Region im Oktober sowie das Verbrauchervertrauen.

Vor Börsenbeginn haben mit dem Pharmakonzern Pfizer und dem Kreditkartenkonzern Mastercard zwei Schwergewichte Quartalszahlen veröffentlicht. Pfizer-Aktien haben im vorbörslichen Handel nach anfänglichen Kursgewinnen leicht ins Minus gedreht. Der Pharmakonzern Pfizer konnte zwar die jüngste Serie an Umsatzrückgängen im dritten Quartal stoppen. Zudem überraschte das Unternehmen beim Gewinn positiv. Der Analyst Alistair Campbell von der Berenberg Bank wies jedoch darauf hin, dass mit den Medikamenten Xeljanz und Ibrance zwei künftige Wachstumstreiber hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien.

Papiere von Mastercard stiegen dagegen vorbörslich um 2 Prozent. Der Gewinn je Aktie des Finanzdienstleisters hat mit 1,34 US-Dollar selbst die höchste Analystenschätzung übertroffen. Die Spanne der Prognosen der Experten reicht von 1,18 bis 1,28 Dollar. Das Gleiche gilt für den Nettoumsatz des Konzerns.

Unter starkem Kursdruck standen im vorbörslichen Handel die Papiere des Sportartikelherstellers Under Armour. Nach schwachen Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung sackte der Kurs des Kontrahenten von Nike und Adidas um fast 14 Prozent ab./bek/tos

