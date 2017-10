Liebe Leser,

die Spannung steigt auch bei den BMW-Aktionären - denn in wenigen Tagen, am 7. November, stehen die BMW-Geschäftszahlen zum 3. Quartal und damit die 9-Monats-Zahlen zur Veröffentlichung an. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin.

Schon jetzt steht fest, dass zumindest ein (relativ kleiner) Unternehmensbereich in den ersten neun Monaten kräftig gewachsen ist: Der Bereich Elektromobilität. Denn BMW teilte bereits mit, dass der Absatz "elektrifizierter BMW ... (Peter Niedermeyer)

