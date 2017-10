Vom Adidas-Jäger zum Gejagten: Das einst coole US-Label verliert Kunden und Umsatz. Die desaströse Quartalsbilanz lässt jetzt den Kurs weiter einbrechen. Denn eine Strategie für eine Trendwende ist nicht in Sicht.

Lange Zeit war die Marke der aufstrebende Stern in der Sportartikelbranche. Als Jäger des Branchenzweiten Adidas machte das US-Label Under Armour Furore. Erst in den USA, dann mehr und mehr auch in Deutschland griffen gerade die Jugendlichen zu dem hippen Label.

Doch diese Zeiten sind schon wieder vorbei. Das zeigt nun auch schonungslos die jüngste Quartalsbilanz. Nach schwachen Zahlen und einer Gewinnwarnung steht das Unternehmen an der Börse stark unter Druck. Zur Eröffnung der Börse in New York brachen die Papiere um mehr als 14 Prozent ein und notierten unter der Marke von 14 Dollar. Vorbörslich hatte der Kurs von Under Armour sogar bis zu 18 Prozent im Minus gelegen.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...