bei der Air Berlin-Aktie sieht es so aus, als ob es nun dem Ende zugeht. Zu Wochenbeginn die Notierung der Aktie bereits im frühen Handel bei rund 5 Cent - und damit ein gutes Viertel unter dem Kurs vom Freitag. Dieser Kursverlust von über 25% zeigt an, wohin die Reise geht. Hier wird das wahrscheinlichste Szenario = Totalverlust für die Air Berlin Aktionäre nun eingepreist. Denn inzwischen ist deutlich geworden, was aus den verbliebenen Assets des Unternehmens wird. Die diversen ... (Peter Niedermeyer)

