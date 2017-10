ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag mit klaren Aufschlägen geschlossen. Die aus Börsensicht relative Entspannung der Katalonienkrise mit der geräuschlosen Übernahme der regionalen Exekutive durch die spanische Zentralregierung sowie in der Summe positive Konjunkturdaten prägten aktuell das Börsengeschehen, hieß es. Vor allem in den USA glänzten am Nachmittag die Konjunkturdaten. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 9.242 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktien. Umgesetzt wurden 50,99 (zuvor: 37,98) Millionen Aktien.

Ganz an der Spitze des Tableaus standen ABB mit einem Aufschlag von 3,4 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs hatten die Titel des Industriegüterkonzerns auf "Kaufen" von "Neutral" erhöht. Auch andere Analysten äußerten sich positiv zu den Aussichten des Unternehmens. Gestützt wurde der Markt von den schwer gewichteten Novartis, die sich um 0,7 Prozent verteuerten. Der Pharmakonzern hatte eine weitere Zulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA beantragt. Die Wettbewerberpapiere von Roche legten um 0,4 Prozent zu. Das Pharmaunternehmen sprach von positiven Studienergebnissen bei einem Präparat. Die höchsten Abgaben von 4,5 Prozent verbuchten Geberit. Der Badausstatter hatte die Prognose moderat gesenkt, auch die Geschäftszahlen überzeugten Börsianer nicht.

Unter den Nebenwerten rückten Clariant um 1,8 Prozent vor. Der Chemiekonzern ist nach der gescheiterten Fusion mit dem US-Wettbewerber Huntsman weiter offen für einen Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen. Clariant-CEO Hariolf Kottmann sagte nach Vorlage der Geschäftszahlen für das dritte Quartal, dass eine Fusion mit dem richtigen Partner sowohl für Clariant als auch die Aktionäre die richtige Lösung gegenüber der Eigenständigkeit sei. Nach der Absage der Fusion konnte Clariant mit operativen Zuwächsen glänzen.

October 31, 2017

