BARCELONA (Dow Jones)--Der französische Energieversorger Engie hat seine Anteile an drei britischen Kraftwerken an die US-Beteiligungsgesellschaft Energy Capital Partners verkauft. Der Unternehmenswert bei dem Deal liege insgesamt bei 232 Millionen Euro, teilte die Engie SA mit. Verkauft worden seien unter anderem die Anteile an den Gaskraftwerken Saltend und Deeside. Engie verfügte über 75 Prozent der Anteile, die restlichen 25 Prozent verkaufte die japanische Mitsui & Co ebenfalls an Energy Capital.

October 31, 2017 15:09 ET (19:09 GMT)

