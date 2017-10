In Chicago sollen die ersten Bitcoin-Futures gehandelt werden.

Der weltweit größte Börsenbetreiber hat am Dienstag die Einführung von Terminkontrakten auf die Kryptowährung Bitcoin angekündigt. Die Chicago Mercantile Exchange Group (CME) will bis zum Jahresende den Handel mit Futures auf Bitcoins aufnehmen, teilte die CME mit. Voraussetzung hierfür sei die Zustimmung aller zuständigen Behörden. Der Preis der Kryptowährung stieg daraufhin auf mehr als 6400 US-Dollar auf den höchsten Stand seiner Geschichte. Der Kursanstieg ist vor allem darauf zurückzuführen, dass CME noch vor wenigen Monaten mitgeteilt hatte, keine Bitcoin-Futures einführen zu wollen. Der Gesinnungswandel wird offenbar als besonderer Vertrauensbeweis empfunden. "Als weltweit größter regulierter Devisenmarkt ist die CME Group das natürliche Zuhause für dieses neue Papier, das den Anlegern Transparenz, Preisfindung und Risikotransfermöglichkeiten bietet", sagte Terrence Duffy, Chief Executive Officer von CME, in einer Stellungnahme laut Bloomberg. Die ...

