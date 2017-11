FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C2S1 XFRA US96949L1052 WILLIAMS PART. (NEW) UTS 0.515 EUR

5HM XFRA US4281041032 HESS MIDSTREAM PTNS 0.267 EUR

U5S1 XFRA CY0107130912 URALS ENERGY DL -,126 0.053 EUR

SF5 XFRA GB00BYZDVK82 SOFTCAT PLC LS-,0005 0.223 EUR

TS5 XFRA US03350F1066 ANDEAVOR LOGISTICS UTS 0.846 EUR