Zürich (awp) - Der Verwaltungsrat von Vetropack hat zwei neue Geschäftsbereichsleiter ernannt. Per 1. Januar übernimmt Boris Sluka die Leitung des Geschäftsbereichs Tschechien/Slowakei mit den beiden Firmen Vetropack Moravia Glass und Vetropack Nemšovà, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Johann Eggerth wird per 1. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...