Die am vergangenen Donnerstagabend veröffentlichte Quartalsbilanz der Deutschen Börse AG vermochte nicht gerade zu begeistern. Zwar versuchte sich die Aktie am Freitag kurz an der 20-Tage-Linie als nächstliegender Widerstand, fiel dann aber ins Minus zurück.

Den vollständigen Artikel lesen ...