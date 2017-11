Werbung

DZ BANK - DAX: Positive Charttechnik dominiert ungünstiges Sentiment

Nach dem jüngsten charttechnischen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch hat sich ein weiteres Kurspotenzial bis 13.620 Punkte eröffnet. Auch wenn unter sentimenttechnischen Gesichtspunkten die Etablierung eines kurzfristig fortgesetzten Trendimpulses nicht als Selbstläufer angesehen werden sollte, lautet somit noch unverändert die oberste charttechnische Prämisse "the trend is your friend".

