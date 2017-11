Düsseldorf (ots) - Die TARGOBANK und iShares, der ETF-Anbieter des weltweit größten Vermögenverwalters BlackRock, starten eine gemeinsame ETF-Aktion: Ab sofort können Kunden der TARGOBANK zu vergünstigten Orderprovisionen von 4,90 Euro 25 börsengehandelte Indexfonds von iShares online kaufen. Diese FlatBuy-Aktion gilt ab einem Ordervolumen von 3.000 Euro und läuft voraussichtlich bis zum 31. Januar 2018.



"Um Anlegern in der andauernden Niedrigzinsphase den kostengünstigen Einstieg in den Kapitalmarkt zu ermöglichen, bieten wir gemeinsam mit iShares diese ETF-Aktion an", erklärt Manuel Wegmann, Investmentexperte der TARGOBANK.



"Innerhalb des stetig wachsenden europäischen ETF-Marktes entwickelt sich das Retail- und Wealth-Segment besonders dynamisch", sagt Christian Bimüller, Director - Digital Wealth & Retail Sales ETF und Index Investments in Deutschland bei BlackRock. "Denn immer mehr Privatanleger erkennen, was institutionelle Investoren schon seit langem schätzen: die einfache Handhabung, die hohe Transparenz, die flexiblen Einsatzmöglichkeiten und die günstigen Kosten börsennotierter Indexfonds. Aufgrund dieser Eigenschaften setzen Anleger ETFs zunehmend als bevorzugte Bausteine ein, um auf effiziente Weise ganz nach individuellen Vorstellungen breit diversifizierte Portfolios aufzubauen. Kunden der TARGOBANK können dies im Rahmen unserer gemeinsamen Aktion nun besonders effizient umsetzen. Die von unserem Partner entwickelten Asset-Allokations-Tools unterstützen sie dabei, ihre persönlichen Anlagewünsche gezielt zu entwickeln und zu verwirklichen."



ETFs bilden die Wertentwicklung von Börsenindizes nach. Sie eignen sich besonders gut, um von der Entwicklung an sehr unterschiedlichen Finanzmärkten zu profitieren und zugleich das Risiko der Geldanlage zu streuen. Durch ihre geringen laufenden Kosten ist die Geldanlange in ETFs zudem häufig günstiger als ein klassischer Investmentfonds oder ein Direktinvestment in die zugrundliegenden Basiswerte.



Übersicht der im Rahmen der Aktion angebotenen iShares ETFs:



WKN Fondsname



A0HGV0 iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) A0F5UH iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) A0J203 iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF A0J201 iShares MSCI North America UCITS ETF A0HGWC iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) A0MZWQ iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist) A0RGEN iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF A2DWAW iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF A0RGEP iShares MSCI USA UCITS ETF A1C3NE iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF 593392 iShares MDAX® UCITS ETF(DE) 593397 iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) 263527 iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) 628939 iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) A2ANH0 iShares Automation & Robotics UCITS ETF A2ANH3 iShares Digitalisation UCITS ETF A2ANH2 iShares Healthcare Innovation UCITS ETF A2ANH1 iShares Ageing Population UCITS ETF A0YEDL iShares NASDAQ 100 UCITS ETF A0D8Q4 iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) 263528 iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) 263529 iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) 628938 iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) A0NECU iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF A0Q1YY iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF



Über TARGOBANK



Die TARGOBANK AG & Co. KGaA (TARGOBANK) hat 90 Jahre Erfahrung im Privatkundengeschäft auf dem deutschen Markt. Sie betreut vier Millionen Kunden in den Geschäftsbereichen Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen sowie Schutz & Vorsorge. Die TARGOBANK bietet auch eine Einkaufs- und Absatzfinanzierung für Kfz-Händler an. Der Schwerpunkt liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt die TARGOBANK mehr als 360 Standorte in 200 Städten in Deutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im Service-Center erreichbar. Die Bank kombiniert die Vorteile einer Direktbank mit kompetenter Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kunden zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.000 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Die TARGOBANK ist führend im Geschäftsfeld der Konsumentenkredite und einer der größten Kreditkartenherausgeber in Deutschland. Als Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner für ihre Kunden. Die TARGOBANK gehört seit Dezember 2008 zur Crédit Mutuel-CM11 Gruppe.



Weiterführende Informationen: www.targobank.de



Über Crédit Mutuel



Die Crédit Mutuel-CM11 Gruppe ist eine der größten und finanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sie vereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionaler und lokaler Verankerung mit denen der international agierenden Geschäftsbank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden ein weltweites Netzwerk mit 4.500 Geschäftsstellen, rund 70.000 Mitarbeitern und mehr als 24 Millionen Privat- und Geschäftskunden. Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oder www.bfcm.creditmutuel.fr



Über BlackRock



BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft zu bauen. Als Treuhänder unserer Kunden bieten wir ihnen Investment- und Technologielösungen für die Gestaltung ihrer wichtigsten Ziele. BlackRock verwaltet für Anleger auf der ganzen Welt ein Vermögen von rund 5,977 Billionen US-Dollar (Stichtag 30. September 2017). Weitere Informationen finden Sie unter www.blackrock.com



Über iShares



iShares ist ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs). iShares verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und fühlt sich privaten und institutionellen Investoren aller Grössen verpflichtet. Das Unternehmen bietet weltweit mehr als 800 Fonds auf verschiedene Anlageklassen und Investment-Strategien an und verwaltete darin zum Stichtag 30. September 2017 mehr als 1,5 Billionen US-Dollar. iShares hilft Kunden auf der ganzen Welt, Portfolios aufzubauen, spezielle Anlageziele zu verfolgen und Marktmeinungen umzusetzen. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock, der im Auftrag seiner Kunden mehr Geld verwaltet als jede andere Investment-Gesellschaft.



