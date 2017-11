Der US-Düngemittelhersteller Mosaic Company (ISIN: US61945C1036, NYSE: MOS) wird seine Jahresdividende kräftig reduzieren. So sollen künftig nur noch 0,10 US-Dollar ausgeschüttet werden. Zuvor lag die Jahresdividende bei 0,60 US-Dollar. Die nächste Zahlung einer Quartalsdividende in Höhe von 0,025 US-Dollar erfolgt am 21. Dezember 2017 (Record date: 7. Dezember 2017). Im Februar 2017 wurde die Ausschüttung bereits um 45 Prozent gekürzt. ...

