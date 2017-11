Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.



2017-11-01 / 10:42

Hiermit gibt die Mars One Ventures AG bekannt, dass folgende Finanzberichte

veröffentlicht werden:



Bericht: Jahresfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum / Englisch: 30.10.2017 Englisch:

https://www.mars-one.com/images/uploads/171030_MOV_final_consolidated_IFRS_F

S_2016_Berichtsform_inkl._Testat_.pdf



Bericht: Konzern-Jahresfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum / Englisch: 30.10.2017 Englisch:

https://www.mars-one.com/images/uploads/171030_MOV_final_Swiss_statutory_FS_

2016_Berichtsformat_inkl._Testat_.pdf



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mars One Ventures AG

Birsigstr. 2

4054 Basel

Schweiz

Internet: http://www.mars-one.com/investor-relations/



