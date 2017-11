Liebe Trader,

Über Monate hinweg tendierte der spanische Leitindex IBEX 35 in einem eindeutigen Abwärtstrendkanal von 11,184 Punkten auf 9.922 Zähler abwärts. Bis Anfang Oktober schien sich noch kein tragfähiger Boden einstellen zu wollen, aber die letzten höheren Tiefs aus den darauf folgenden Wochen gaben einen ersten Hinweis auf eine Stabilisierung, die sich im weiteren Verlauf wie bereits am 23. Oktober 2017: "IBEX 35 Index Analyse: Warten auf den großen Wurf" favorisiert tatsächlich einstellen konnte. In den vergangenen Tagen kam es nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens und der raschen Aufhebung durch die Zentralregierung Madrids schließlich zu einem dynamischen Ausbruch und Aktivierung der bullischen Flagge.

Long-Chance:

Mit einem Kurssprung über das Niveau von 10.410 Zählern hat sich der spanische Leitindex IBEX 35 nun weiteres Kurspotential zunächst an 10.600 Punkte erschlossen, darüber dürfte es an die Augusthochs bei 10.758 Punkten weiter rauf gehen. Übergeordnet könnte in einigen Monaten sogar ein Test der Jahreshochs bei 11.184 Punkten bevorstehen und ist hierdurch besonders gut für ein mittelfristiges Long-Investment geeignet. Bei einem direkten Long-Einstieg sollte die Verlustbegrenzung allerdings noch unterhalb der Marke von 10.290 Zählern angesetzt werden. Darunter dürfte der Index nämlich in schweres Fahrwasser gelangen und sogar bis in den Bereich von 10.120 Punkten zurücksetzen. Hierdurch würde sich allerdings der starke Verdacht eines Fehlausbruches aufdrängen und womöglich noch weitere Kursverluste nach sich ziehen.

Wiederstände: 10.576 / 10.758 / 10.848 / 10.899 / 11.000 Punkte

Unterstützungen: 10.514 / 10.430 / 10.400 / 10.317 / 10.237 / 10.135 Punkte

IBEX 35-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 10.523,50 Punkte; 11:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

