Pressemitteilung der GK Software AG:

- Übernahme der Mehrheitsanteile an der prudsys AG abgeschlossen - Erweiterung des Omni-Channel-Angebotes durch Lösung auf der Basis von KI und Machine Learning

Die GK Software AG hat am 1. November die Mehrheitsanteile der prudsys AG aus Chemnitz übernommen und verstärkt sich dadurch mit umfangreichem Know-how vor allem in den Bereichen KI (künstliche Intelligenz), Machine Learning und Cloud-Technologien. Die Übernahme des Spin-offs der Technischen Universität Chemnitz ist ein weiterer Bestandteil der konsequenten Unified-Commerce-Strategie von GK Software. Durch sie werden die Möglichkeiten der GK-Lösungswelt zur kanalübergreifenden, personalisierten Kundenansprache deutlich erweitert. Die prudsys-Lösung ist international führend und das Unternehmen wird im Gartner Market Guide for Digital Personalization Engines als "Representative Vendor" geführt.

Neben der Integration der Lösung von prudsys erwartet sich GK Software von der Übernahme einen Know-how-Zufluss für die weitere Prozessautomatisierung im Handel. Denn der Trend, dass immer mehr Entscheidungen auf der Basis selbstlernender Systeme vorbereitet oder getroffen werden, ist unumkehrbar. ...

