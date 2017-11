Die Gatekeeper des Internet ziehen die Daumenschrauben an: Unter Druck von den Regierungen dringen abweichende Sichtweisen kaum noch durch. Unterstützen Sie die DWN; wenn Sie sich wirkliche eine eigene Meinung bilden wollen.

Die großen US-Konzerne schicken sich an, die Informationen weltweit so zu kanalisieren, dass sie den Regierungen und den Mächtigen in Wirtschaft und Gesellschaft gefallen. Die Tendenz, die in den vergangene Monaten mit erkennbarer Beschleunigung zu beobachten ist: Unabhängige Medien, die sich ausschließlich den Lesern verpflichtet fühlen, werden von den Giganten des Internet zurückgedrängt. Der Prozess verläuft schleichend und intransparent. Das Ziel: Die Technologie-Konzerne wollen die Werbeeinnahmen von journalistischen Medien übernehmen. Um in ihren Geschäften nicht gestört zu werden, sind die Konzerne zu jeder Gefälligkeit bereit, mit denen sie Ärger mit den Regierungen vermeiden können. Sie versuchen es mit Deals mit den großen Verlagen: Sie können sich prominente Platzierungen erkaufen. Es ist schade, aber wohl nicht mehr zu ändern: Die einstigen Versprechungen der Konzerne vom freien, neutralen und vielfältigen Internet haben sich als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...