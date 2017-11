- Fortführung der Expansionsförderung von Duff Phelps nach Übernahme durch Permira Funds -

- Transaktion bedeutet erste Investition von Permira Funds im Dienstleistungssektor in den Vereinigten Staaten und die achte weltweit -

Duff Phelps, die weltweit führende Wertermittlungs- und Finanzberatungsfirma, und Permira, die globale Private-Equity-Gesellschaft, gaben heute bekannt, dass ein durch Permira Funds unterstütztes Unternehmen die Übernahme von Duff Phelps für einen Betrag in Höhe von 1,75 Mrd. US-Dollar bewilligt hat. Zu den veräußernden Aktieninhabern gehören The Carlyle Group, Neuberger Berman, das University of California's Office of the Chief Investment Officer of the Regents und Pictet Cie. Im Rahmen der Transaktion wird das Managementteam von Duff Phelps eine signifikante Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen unter Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Rollenverteilung behalten. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 abgeschlossen.

Duff Phelps berät Kunden bei einer Reihe strategischer und komplexer geschäftlicher Herausforderungen bei Bewertungen, Unternehmensfinanzierungen, Streitigkeiten und Untersuchungen, Compliance und regulatorischen Angelegenheiten sowie anderen Governance-Fragen. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.000 Fachleute im Kundendienst in seinen Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien. Zu den langjährigen Kunden zählen mehr als die Hälfte der S&P 500-Unternehmen sowie mehr als 70% der Top-Tier-Private-Equity-Unternehmen, Kanzleien und Hedgefonds.

Noah Gottdiener, CEO von Duff Phelps, erklärte: "Diese Transaktion bestätigt, dass Duff Phelps ein globales und diversifiziertes Franchise-Unternehmen aufgebaut hat, das Kunden dabei unterstützt, den Wert ihrer Marke zu sichern und zu verbessern. Während wir unsere Wachstumschancen weiter wahrnehmen, vertrauen wir darauf, dass unsere Kunden und Mitarbeiter von dieser Partnerschaft mit Permira gleichermaßen profitieren werden. Permira ist ein Unternehmen mit einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung strategischer Unterstützung sowie von Branchenexpertise für Investitionen im Rahmen seines Fondsportfolios. Unsere Kunden erschließen neue Märkte und werden täglich mit neuen Herausforderungen und Möglichkeiten konfrontiert. Daher sind wir nun äußerst erfreut über die Unterstützung durch Permira Funds, während wir unser Leistungsspektrum stetig erweitern und unsere globale Präsenz ausweiten, insbesondere in Europa und Asien."

Noah Gottdiener ergänzte: "Wir sind dem Carlyle Team, der University of California, Neuberger Berman und Pictet für ihre Unterstützung und Beratung zu Dank verpflichtet. Sie alle haben eine maßgebliche Rolle bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie gespielt."

"Unternehmen aller Größen und aus allen Branchen benötigen fundierte, objektive und unabhängige Beratung, um Unterstützung bei der Umsetzung ihrer wichtigsten Geschäftsentscheidungen zu erhalten dieser Bedarf hat seit der Finanzkrise exponentiell zugenommen", so Nic Volpi, Partner an der Seite von Permira. "Duff Phelps ist einzigartig positioniert, um diesem Bedarf als eine der wenigen Firmen, die eine vollständige Palette an Beratungs- und Betreuungsdiensten im Rahmen enger Kundenbeziehungen, sinnvoller Größenordnungen und einer großen Markenstärke bereitstellen, gerecht zu werden. Wir haben großen Respekt vor der einheitlichen Kultur von Duff Phelps und seinem Team von Experten, deren Wissenspotenzial, objektive Urteilskraft und fachlichen Kenntnisse Duff Phelps zu einem weltweit führenden Beratungsunternehmen haben werden lassen. Wir freuen uns nun auf unsere Aufgabe, das bewährte Managementteam von Duff Phelps bei seinem Engagement, weiterhin hervorragende operative Exzellenz für seine Kunden zu gewährleisten, bestmöglich unterstützen zu können."

Die Investitionen im Rahmen der Permira Funds werden Duff Phelps unterstützen, während das Unternehmen die zahlreichen Wachstumschancen aufgrund der steigenden Nachfrage der Kunden nach Beratungsdiensten wahrnimmt. Als Ursachen hierfür sind eine stärkere Regulierungsaufsicht, neue Rechnungslegungsstandards, verbesserte Offenlegungspraktiken und eine wachsende Nachfrage nach Bestimmungen von Zeitwerten sowie Fremdbewertungen zu nennen. Permira wird darüber hinaus seine internationale Präsenz wirksam einsetzen, um die weitere globale Expansion von Duff Phelps sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen zu unterstützen.

Permira verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bildung von Partnerschaften mit marktführenden Finanzdienstleistungsunternehmen und Professional-Services-Unternehmen und ihren Managementteams zur Stärkung ihrer Positionen als herausragende führende Unternehmen. Die Übernahme von Duff Phelps ist das achte Investment von Permira Funds im Finanzdienstleistungsbereich. Dabei wurde Kapital in Höhe von mehr als 3,8 Mrd. US-Dollar eingesetzt.

John Redett, Managing Director und Co-head of the Carlyle Global Financial Services Sector Team, erklärte: "Wir wünschen Noah und seinem Team viel Erfolg bei der Fortführung der Umsetzung ihrer strategischen Vision und ihres Geschäftsplans und sind dankbar, eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Ziele des Unternehmens einnehmen zu dürfen. Im Verlauf unserer viereinhalbjährigen Partnerschaft konnten wir das EBITDA mehr als verdoppeln und das Unternehmen für einen langfristigen Erfolg positionieren. Wir glauben fest an das Geschäftsmodell von Duff Phelps, den strategischen Wert, den das Unternehmen für seine Kunden bereithält, und seine Fähigkeit, die Kapitalisierung aufgrund der großartigen vor uns liegenden Chancen fortzuführen."

Der Eigenkapitaleinsatz von Carlyle für das Investment erfolgte durch Carlyle Global Financial Services Partners II, den speziellen Investmentfonds für Finanzdienstleistungen von Carlyle.

Berater von Permira: UBS Investment Bank fungierte als exklusiver Finanzberater für die Permira Funds und stellte eine verbindliche Finanzierung sicher. Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP fungierte als Rechtsberater.

Berater von Duff Phelps: Evercore fungierte als Finanzberater. Kirkland Ellis und Morgan, Lewis Bockius fungierte als Rechtsberater.

Berater von Carlyle, Neuberger Berman und der University of California: Wachtell, Lipton, Rosen Katz fungierte als Rechtsberater.

Über Permira

Permira ist eine globale Investmentgesellschaft, die erfolgreiche Unternehmen mit Wachstumsambitionen identifiziert und unterstützt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1985 berät die Gesellschaft Fonds mit einem eingesetzten Gesamtkapital in Höhe von rund 32 Mrd. (35 Mrd. US-Dollar). Die Permira Funds tätigen langfristige Investitionen in Unternehmen mit dem Ziel, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und nachhaltiges Wachstum zu fördern. In den vergangenen 32 Jahren haben die Permira Funds mehr als 200 Private-Equity-Investitionen in fünf Schlüsselsektoren durchgeführt: Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktionstechnik und Technologie.

Die Permira Funds können auf eine langjährige Erfolgsgeschichte bei Investitionen in marktführende Finanzdienstleistungsunternehmen zurückblicken. An den aktuellen Investitionen in dem Sektor beteiligen sich der spezialisierte Fondsverwalter Alter Domus, das asiatische Unternehmen für Unternehmens- und Anlegerbetreuung Tricor, der Spezialist für Altersrenten Just Group, der Online-Rechtsdienstleister Legalzoom, der Vermögensverwalter für Privatkunden Tilney, der Forderungsverwalter Lowell Group und der Softwareanbieter für Gehaltsabrechnungen P&I. Permira beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter in 14 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.Permira.com.

Über Duff Phelps

Duff Phelps ist ein führendes unabhängiges globales Beratungsunternehmen mit Erfahrung in den Bereichen komplexe Bewertungen, Streitigkeiten und Untersuchungen, Compliance und regulatorische Beratung, Firmenzusammenschlüsse und -übernahmen, Immobilien und Umstrukturierungen sowie in Bezug auf andere Governance-Themen. Von Niederlassungen rund um den Globus aus unterstützen die mehr als 2.000 Mitarbeiter des Unternehmens Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen rund um den Globus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.duffandphelps.com.

Über The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ:CG) ist ein weltweit tätiger alternativer Vermögensverwalter, der zum 30. September 2017 in 306 Fonds Vermögenswerte in Höhe von 174 Milliarden US-Dollar verwaltete. Die Mission von Carlyle besteht darin, klug zu investieren und Wert für seine Anleger zu schaffen, von denen viele staatliche Rentenversicherungen sind. Carlyle investiert in den vier Segmenten Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies sowie Investment Solutions in Afrika, Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten sowie in Nord- und Südamerika. Carlyle ist in verschiedenen Branchen tätig, darunter in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigungs- und Behördendienstleistungen, Verbraucher- und Einzelhandel, Energie und Strom, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Infrastruktur, Immobilien, Technologie- und Geschäftsdienstleistungen, Telekommunikation und Medien sowie Verkehr. The Carlyle Group beschäftigt mehr als 1.550 Mitarbeiter in 31 Niederlassungen auf sechs Kontinenten. www.carlyle.com

Über das University of California's Office of the Chief Investment Officer of the Regents

Das University of California's Office of the Chief Investment Officer of the Regents verwaltet Einlagen in Höhe von über 110 Mrd. US-Dollar, darunter UC Endowment, Pension, Retirement Savings, Working Capital und Captive Insurance. Das Büro bedient 265.000 Studenten der University of California und mehr als 312.000 bestehende und ehemalige Angestellte der Universität auf 10 Hochschulgeländen und in 5 medizinische Zentren und 3 nationalen Laboratorien.

Über Neuberger Berman Private Equity

Neuberger Berman Private Equity ist ein führender globaler Private-Equity-Investor mit einer mehr als 30-jährigen Erfahrung. Das Unternehmen verwaltet seit der Einführung im September 2017 Finanzierungszusagen im Wert von mehr als 50 Mrd. US-Dollar für (i) Private-Equity-Fonds-Investments in den Primär- und Sekundärmärkten, (ii) unmittelbare Beteiligungen an Koinvestitionen und Investitionen in Private-Equity-Gesellschaften und (iii) eine Vielzahl von Spezialstrategien, darunter Vermögensverwaltung von Minderheitsbeteiligungen, Markenlizenzen, europäisches Geschäftsbankengeschäft und Gesundheitsfürsorge-Investitionen. Sein engagiertes Team von mehr als 120 Experten verfügt über eine globale Präsenz mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, in Europa, Asien und Südamerika. Neuberger Berman Private Equity hat in den vergangenen 3 Jahren jährlich durchschnittlich rund 5 Mrd. US-Dollar für Private-Equity-Fonds und Direktinvestitionen bereitgestellt.

