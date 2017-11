Halle (ots) - Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Roi aus Bitterfeld-Wolfen hat für eine Aussage über das neue Bundestagspräsidium heftige Kritik auch aus den eigenen Reihen geerntet. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe)."Ein Rollstuhlfahrer, Claudia Roth von den Grünen und ein Afrikaner der SPD. Perfektes Abbild der BRD 2017", schrieb Roi bei Twitter. Gemeint waren Bundestags-Präsident Wolfgang Schäuble, der seit einem Attentat im Rollstuhl sitzt, und der hallesche Abgeordnete Karamba Diaby, der aus dem Senegal stammt. Roi habe mit seiner Aussage "dumpfe Hetze" verbreitet, empörten sich die vier AfD-Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt in einer gemeinsamen Stellungnahme. AfD-Landeschef André Poggenburg forderte von Roi eine Entschuldigung. Dessen Aussage sei eine "Steilvorlage für alle, die der AfD Rassismus vorwerfen wollen". Roi löschte den Satz später. Dieser sei "total bescheuert" gewesen.



