Wien/Hamburg (pts001/02.11.2017/06:00) - Das Eins-A-Systemhaus GmbH aus Wien bietet alles rund ums Bitcoin-&-Co-Mining an. Das Eins-A-Systemhaus GmbH aus Wien bietet Hardware und Hosting rund ums Bitcoin-&-Co-Mining an. "Wir gehen mit der Zeit!", erklärt der Geschäftsführer Stephan Raab. Das Minen von Bitcoins & Co ist ein sehr aufwändiges und kompliziertes Unterfangen. Man benötigt nicht nur das nötige Know-how, sondern auch große Mengen an Strom. Somit ist das Minen für den Privaten nahezu unmöglich machbar. Wir haben dafür die ideale Lösung. Wenn also auch Sie vom aktuellen Bitcoin & Co Boom profitieren wollen, können Sie bereits für wenig Geld ab sofort in das Morgen einsteigen. Wie sieht das Geschäftsmodell der Eins-A-Systemhaus GmbH aus? Die beiden Gründer Stephan Raab und Harald Schauer haben eine Mining-Farm mit in etwa 500 Einheiten unweit von Wien errichtet. Dort betreiben sie Mining-Rigs, die rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, Krypto-Geld schürfen. "Wir konzentrieren uns derzeit hauptsächlich auf "Altcoins" wie Ethereum und Co, bieten unseren Kunden aber auch auf Wunsch Bitcoin Mining an", ergänzt Harald Schauer. Was bieten Sie Ihren Investoren? Wir bieten die gesamte Palette des Bitcoin-&-Co-Marktes an. Diese reicht von Einzelteilen zum selber Bauen über fertige Mining-Rigs, die der Kunde zu Hause betreiben kann, bis hin zum "Rundum-Sorglos-Paket", bei dem der Kunde sein eigenes Mining-Rig gegen eine geringe Gebühr in unserer Farm von uns betreiben lässt. Diese Gebühr beinhaltet nicht nur sämtliche Kosten wie Strom, Wartung, etc., sie gewährleistet auch eine permanente Überwachung. Und selbstverständlich kann diese Gebühr auch mit den erwirtschafteten Coins verrechnet werden. Wie läuft das ab? Ganz einfach: Sie bestellen über unseren Webshop die gewünschte Hardware, diese ist je nach Ausstattung normaler Weise sofort verfügbar. Danach ist das Rig innerhalb von maximal 10 Werktagen "ready to use" und schon starten Sie mit dem Mining und verdienen Geld. Was unterscheidet Sie vom Mitbewerb? Mining Rechner können viele anbieten. Mit Transparenz in der Abrechnung wird die Sache allerdings schon schwieriger, denn viele Anbieter garantieren für Ihre Investition lediglich eine fixe Rechenleistung, die sich allerdings oft auf einem niedrigen Level befindet. Sie wissen weder, ob Sie für Ihre Investition auch tatsächlich den optimalen Output bekommen, noch wie hoch etwaige Gebühren sind, die sich die Mining-Farmen on top noch "genehmigen". Und Sie können sich sicher sein, diese sind manchmal sehr hoch. Für uns steht Ehrlichkeit und Transparenz an oberster Stelle. Die gesamte, erwirtschaftete Rechenleistung wird dem Kunden 1:1 zur Verfügung gestellt. Es gibt keine undurchsichtige Abrechnung. Unser Kunde zahlt lediglich die Stromkosten - so wir seine Hardware hosten - sowie eine fixe Management Gebühr, die beide abhängig vom Hosting-Umfang sind. Bei uns gibt es keinerlei versteckten Kosten, nichts dergleichen, absolute Transparenz. Haben Sie auch ein Angebot für große institutionelle Investoren? Selbstverständlich! Wir planen und betreiben für finanzkräftige Kunden komplette Mining-Farmen. Der Kunde beauftragt uns mit der Standortsuche, der Hardwareauswahl, dem Aufbau und der Wartung und Optimierung der Hardware. Durch unsere besten Kontakte in die EU können wir derartige Farmen auch in Ländern mit sehr niedrigen Energiekosten betreiben und aufbauen, ein wesentlicher Bestandteil für einen optimalen ROI. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.eins-a.at oder http://www.blockchain-austria.at oder per Mail unter info@eins-a.at oder telefonisch unter: +43 (0)664 549 3002 (Ansprechpartner: Stephan Raab) (Ende) Aussender: Eins-A Systemhaus GmbH Ansprechpartner: Stephan Raab Tel.: +43 (0)6645493002 E-Mail: Stephan.Raab@eins-a.at Website: www.eins-a.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171102001

