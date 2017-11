The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US14040HBT14 CAPITAL ONE FINL 17/24 BD00 BON USD N

CA XFRA CH0373476065 PFZ.SCHW.KT.BKN 17-26 473 BD02 BON CHF N

CA XFRA CH0373476081 PFZ.SCHW.KT.BKN 17-34 478 BD02 BON CHF N

CA XFRA CH0385518052 FF GR.FIN.LUX.II 17-21 BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000A2DADL9 ENERG.FINANZ V ANL.17/35 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4Q96 IKB MTN 11 17/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CT47 DZ BANK CLN E.9394 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5HJ0 LB.HESS.-THR.IS.11A/2017 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2RN0 NORDLB STUF.ZINS 50/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013292687 RCI BANQUE 17/24 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US19416QEL05 COLGATE-PALMOL. 17/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US345397YS67 FORD MOTOR CRED. 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US345397YT41 FORD MOTOR CRED. 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US570535AR54 MARKEL CORP. 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128283B45 US TREASURY 2019 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US94106LBE83 WASTE MGMT INC. 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1711933033 SWEDBANK 17/22 MTN BD02 BON EUR N

CA 6AX XFRA CA00887S2055 AIM EXPLORATIONS NEW EQ00 EQU EUR N

CA 1JX XFRA CA03268Y1060 ANALYTIXINSIGHT INC. EQ00 EQU EUR N

CA HFG XFRA DE000A161408 HELLOFRESH SE INH O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA A0H XFRA CA05334L1094 AUXICO RESOURCES CANADA EQ01 EQU EUR N

CA 0ZW XFRA CA12671H1055 CWC ENERGY SVCS EQ01 EQU EUR N

CA 1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) EQ01 EQU EUR N

CA 1XE XFRA CA30217F3007 EXPLOREX RESOURCES INC. EQ01 EQU EUR N