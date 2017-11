Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Abgaben zeigen sich die Aktienkurse an den Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Zwar ging es zur Eröffnung noch leicht nach oben, in Tokio, Seoul und Sydney stiegen die Indizes mit den positiven US-Vorgaben zunächst noch auf neue Jahreshochs, doch im Anschluss gaben die Märkte ihre Gewinne wieder ab. Teilnehmer sprechen von erhöhter Zurückhaltung vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, wer nächster Präsident der US-Notenbank wird. Laut mit der Materie vertrauten Personen hat sich Trump für Jerome Powell entschieden, Gouverneur der US-Notenbank. Trump will seine Entscheidung am Donnerstag bekannt geben.

So steigt der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 22.477 Punkte. Im frühen Handel hatte der Index schon 0,5 Prozent im Plus gelegen, gestützt von einem nachgebenden Yen. Der Dollar kletterte in der Spitze bis auf 114,21 Yen, gab im Anschluss seine Gewinne allerdings wieder ab und liegt mit aktuell 113,91 Yen wieder auf dem Niveau des Vortages. Auch zum Euro gibt der Greenback nach. Im Gegenzug geht es für die Gemeinschaftswährung auf 1,1658 Dollar nach oben, nach rund 1,1640 Dollar am Vortag. Devisen-Händler verweisen auf die zunehmende Unsicherheit, wer künftig den Vorsitz der Fed innehaben wird.

Für den S&P/ASX 200 geht es in Sydney um 0,1 Prozent nach unten, belastet vor allem von Abgaben bei den Bankenwerten. Hintergrund ist ein schwacher Ausblick der National Bank of Australia. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr seien dagegen überzeugend ausgefallen, so ein Teilnehmer. Zudem will die Bank in den kommenden drei Jahren 6.000 Stellen abbauen und damit ihren Sparplan fortsetzen. Für die Aktie geht es 2,8 Prozent nach unten. Im Fahrwassser reduzieren sich Westpac Banking um 0,6 Prozent. Die starken Gewinne der Rohstoffwerte stützen das Sentiment dagegen nicht. So steigen die Aktien von Rio Tinto um 3,3 Prozent und BHP Billiton legen um 1,5 Prozent zu.

Schanghai mit stärkstem Minus in der Region

Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt um 0,2 Prozent nach. Die rote Laterne in der Region hat der Schanghai-Composite mit einem Minus von 0,6 Prozent auf 3.376 Punkte. "Die Aktienmärkte haben in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt und die Investoren stellen sich nun verstärkt die Frage, ob weitere Aufschläge gerechtfertigt sind", sagt Markt-Stratege Michael von CMC Markets.

Kaum Auswirkungen hat das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank vom Mittwoch. Die Fed hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten. Zugleich signalisierten die Währungshüter, dass sie bis Jahresende eine weitere Zinserhöhung in Betracht ziehen. "Wenn die US-Konjunktur sich stärker als bislang erwartet erholen sollte, dann könnte die Fed auch stärker an der Zinsschraube drehen als bisher vom Markt prognostiziert", sagt Analyst Hao Hong von BOCOM International.

"Das Statement hat kaum Neuigkeiten enthalten", meint Ian Lyngen, Zinsstratege bei BMO Capital Markets. "Die Zinsen bleiben stabil, die Wirtschaft wächst solide und es wird erwogen, die Zinsen ein weiteres Mal vor dem Jahresende zu erhöhen. Es ist sehr lange her, dass eine Sitzung der Fed so ereignislos war."

Wenig Bewegung auch bei Öl - Gold steigt leicht an

Die Ölpreise treten nach den jüngsten Aufwärtsbewegung auf der Stelle. Am Vortag hatten noch Gewinnmitnahmen das Sentiment leicht belastet. Zudem fiel der Rückgang der US-Lagerdaten nicht ganz so stark aus, wie es die zuvor veröffentlichten API-Daten vermuten ließen. Übergeordnet sind die Blicke weiter auf das Opec-Treffen Ende November gerichtet, wenn mit einer Verlängerung der aktuellen Förderbegrenzungen gerechnet wird. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verliert 0,1 Prozent auf 54,25 Dollar, Brent tendiert kaum verändert bei 60,51 Dollar.

Der Goldpreis legt leicht zu und baut damit die Vortagesgewinne noch etwas aus. Hier stützt der leicht nachgebende US-Dollar. Die Fed-Aussagen am Vortag hatten dagegen kaum Neuigkeiten gebracht. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,2 Prozent auf 1.279 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.931,70 -0,10% +4,08% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.476,92 +0,25% +17,59% 07:00 Kospi (Seoul) 2.544,13 -0,48% +25,55% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.376,39 -0,57% +8,79% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.553,04 -0,16% +28,70% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.370,09 -0,63% +16,99% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.740,21 -0,21% +6,00% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1658 +0,3% 1,1619 1,1646 +10,9% EUR/JPY 132,80 +0,1% 132,63 132,64 +8,0% EUR/GBP 0,8775 +0,1% 0,8769 0,8763 +3,0% GBP/USD 1,3285 +0,3% 1,3249 1,3289 +7,7% USD/JPY 113,91 -0,2% 114,15 113,90 -2,6% USD/KRW 1114,20 +0,2% 1111,43 1113,73 -7,7% USD/CNY 6,6001 -0,0% 6,6029 6,6122 -5,0% USD/CNH 6,5991 -0,2% 6,6107 6,6124 -5,4% USD/HKD 7,8018 +0,0% 7,8004 7,8024 +0,6% AUD/USD 0,7714 +0,5% 0,7675 0,7678 +6,9% NZD/USD 0,6925 +0,5% 0,6888 0,6921 -0,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,25 54,3 -0,1% -0,05 -4,9% Brent/ICE 60,51 60,49 +0,0% 0,02 +3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,83 1.275,84 +0,2% +2,99 +11,1% Silber (Spot) 17,14 17,14 -0,0% -0,01 +7,6% Platin (Spot) 932,40 933,15 -0,1% -0,75 +3,2% Kupfer-Future 3,14 3,14 -0,2% -0,01 +24,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2017 02:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.