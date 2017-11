UnternehmensprofilCheck Point Software Technologies (NASDAQ: CHKP) ist ein israelisches Unternehmen aus dem Bereich Internet Security (Internet- und Netzwerk-Sicherheit). Dabei hat die Gesellschaft die Secure Virtuel Networking Architektur (SVN) entwickelt, die als Basis für die zuverlässige und vertrauliche Kommunikation im Internet darstellt. So greifen viele Unternehmen auf SVN zurück, um so sichere B2B-Verbindungen in Intranets, Extranets, dem Internet sowie zwischen Netzen, Apps, Anwendern und Systemen zu gewährleisten. Gegründet wurde Check Point Software bereits im Jahr 1993 im israelischen Ramat Gan von Gil Shwed (heutiger CEO), Marius Nacht und Shlomo Kramer gegründet. Das Headquarter des zurzeit deutlich über 3.000 Mitarbeiter beschäftigenden Konzerns befindet sich heutzutage jedoch in Tel Aviv. Laut eigenen Angaben nutzen alle Fortune-100- sowie Global-100-Unternehmen Sicherheitslösungen von Check Point Software, weshalb man...

