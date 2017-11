LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Drägerwerk hat im dritten Quartal vor allem von besser laufenden Geschäften in Europa profitiert. Auch lief es in der Region Afrika, Asien und Australien deutlich besser. Schwächer entwickelte sich hingegen die Region Amerika. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte von Juli bis September auf 24,4 Millionen Euro zu, teilte die im TecDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Lübeck mit. Im Vorjahr hatte der operative Gewinn 22,5 Millionen Euro betragen. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 16,2 Millionen Euro, nach 13,5 Millionen Euro im Vorjahr.

Der Umsatz legte währungsbereinigt um 7,0 Prozent auf 621,0 Millionen Euro zu. Nominal ergab sich ein Plus von knapp 5,0 Prozent. Die Ziele für 2017 bekräftigte das Unternehmen. Für das laufende Jahr wird demnach weiter mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum zwischen null und drei Prozent und einer Ebit-Marge zwischen fünf und sieben Prozent gerechnet. 2016 hatten die Erlöse bei 2,5 Milliarden Euro und die Marge bei 5,4 Prozent gelegen./mne/oca

ISIN DE0005550636

AXC0057 2017-11-02/07:57