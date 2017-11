Basel (awp) - Das Pharma-Unternehmen Basilea meldet Fortschritte mit seinem Anti-Pilz-Medikament Cresemba (Isavuconazol). So habe der Lizenzpartner Pfizer das Mittel in Spanien lanciert. Damit sei Cresemba nun in allen fünf wichtigen Märkten der EU erhältlich, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Zudem habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...