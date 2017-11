BYD: Quartalszahlen sind da!

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei BYD wurden die 9-Monats-Zahlen veröffentlicht. Gut sahen die nicht aus, soviel vorab! Hier die Eckdaten:

Der Nettogewinn sank um knapp 24% auf ca. 1,07 Mrd. Renminbi (ein Euro ca. 7,71 Renminbi/Yuan).

Wenn außerordentliche Effekte herausgerechnet werden, dann betrug der Rückgang sogar 38,9%.

Der Gewinn pro Aktie erreichte 0,37 Renminbi und lag damit ca. 30,2% unter dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums.

Das sieht natürlich gar nicht gut aus und vielleicht haben das einige Insider auch bereits geahnt - der Kurs der Aktie hat schließlich auf Monatssicht rund 10% abgegeben. Doch angesichts der doch eher schwachen Zahlen könnte die Korrektur noch weitergehen.

BYD: Schwache Zahlen - aber auch Positives

Oder doch nicht? Denn: Bereits mit Vorlage der Halbjahreszahlen hatte das Management auf einen Gewinnrückgang eingestimmt. Ich habe nachgeschaut, das war am 28. August, damals hieß es, dass das Minus in den ersten neun Monaten 2017 im Bereich 20-25% liegen könnte. Es gab mit Vorlage der Zahlen auch etwas Hoffnung. So gab das Management für das vierte Quartal eine Prognose, in der es sinngemäß heißt: Es werde erwartet, dass die Verkäufe von "new energy vehicles" (wohl Elektro-Fahrzeuge) weiterhin schnell wachsen sollen. Das klingt gut - nur was ist mit den Gewinnmargen, sind die wegen verstärkter Konkurrenz unter Druck geraten?

Dann der Blick auf Siltronic:

Bei diversen Charts zeigt sich derzeit dieses Bild: Nach einer starken Performance in den ersten drei Monaten und frischen Jahreshochs setzte eine schärfere Korrektur ein - und die Frage ist, ob es ein "top out" gab oder ob sich die Kurse fangen und auf neue Jahreshochs steigen. Anders bei der Siltronic Aktie (ehemalige Tochter von Wacker Chemie). Die steigt und steigt und steht aktuell praktisch auf Jahreshoch. Alleine in den vorigen 3 Monaten hat der Titel per saldo rund 47% zugelegt, auf Jahressicht sind es gar ca. +316%.

Siltronic: Aktionäre können sich freuen

Natürlich, Prognose-Erhöhung, angestrebte hohe Ebitda-Marge von "mindestens 27%" und die Ankündigung, in Zukunft ca. 40% des Konzerngewinns als Dividende ausschütten zu wollen - das alles war und ist bullish. Und auch die Tatsache, dass J.P. Morgan (bzw. damit verbundene Unternehmen) zuletzt den eigenen Anteil an Siltronic auf über 3% aufgestockt haben, wirkt eher bullish. Freuen kann sich auch ein "Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan" von Siltronic, der Mann kaufte laut meldepflichtiger Mitteilung im September 1.860 Siltronic-Aktien - da stand der Kurs noch unter 90 Euro. Die Nachrichtenlage ist insofern gut - doch die Frage ist natürlich, wann das denn alles im Kurs "drin" ist.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Widerlegt zu werden ist keine Gefahr, wohl aber, nicht verstanden zu werden." - Immanuel Kant

Mit herzlichem Gruß!

Ihr

Michael Vaupel