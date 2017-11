Cannabis Wheaton Income Corp.: Cannabis Wheaton Income Corp. verbessert strategische Flexibilität mit Akquisition des lizenzierten Produzenten RockGarden Medicinals

Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE:CBW) ("Cannabis Wheaton" oder das "Unternehmen") meldet den Abschluss der Akquisition (die "Akquisition") der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Aktien von RockGarden Medicinals (2014) Inc. ("RockGarden") gemäß der Konditionen eines definitiven Aktienkaufabkommens (das "Aktienkaufabkommen") vom 31. Oktober 2017 (das "Abschlussdatum").

Die Akquisition erweitert die Streaming-Plattform des Unternehmens, indem sie dem Unternehmen weitere Ressourcen und Regulierungsinstrumente bietet, um die Beschleunigung der Lizenzierung der Teilnehmer am Wheaton Licensing Program gemäß Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (die

"ACMPR") zu unterstützen.

Das in Carleton Place, Ontario, ansässige RockGarden ist ein privater, gemäß ACMPR lizenzierter Cannabis-Produzent. Am 25. August 2017 wurde RockGarden eine Anbaulizenz gewährt (die "Lizenz").

Hugo Alvs, President von Wheaton Income, sagte: "Als wir die Strategie für Wheaton Income festlegten, drehte es sich um den Aufbau einer dynamischen Plattform, die das nachhaltige Wachstum für die Branche und unsere Aktionäre förderte. Die Akquisition von RockGarden wird als ein strategisches Instrument fungieren, um bei laufenden Partnerschaften und Gelegenheiten zu helfen, aber vor allem bei der Entwicklung und Ausführung unserer bestehenden und aussichtsreichen Streaming-Partnerschaften."

Chuck Rifici, Chief Executive Officer von Wheaton Income, sagte: "Ich könnte nicht zufriedener sein, mit RockGarden zusammenzuarbeiten, von der ich und das gesamte Wheaton-Income-Team glauben, dass es ein bedeutendes Ansehen besitzt, das sich gut eignet, um in einem gesetzlich regulierten Umfeld erfolgreich zu sein. Soviel wie das eine strategische Akquisition ist, so ist das ebenfalls eine kulturelle Akquisition für uns. Wir sind stolz darauf, wertvolle, ethische und langjährige Partnerschaften innerhalb der Branche aufzubauen und sind begeistert, das fantastische RockGarden-Team in der Wheaton-Income-Familie zu begrüßen. Es ist eine gewinnbringende Kombination, da sich die Branche weiterentwickelt und kontinuierlich wettbewerbsfähiger wird. Diese Akquisition repräsentiert eine weitere Möglichkeit für die Wheaton-Income-Plattform, das Wachstum durch Vielfalt voranzutreiben."

"Das Management von RockGarden und die Aktionäre sind begeistert, sich der Wheaton-Familie anzuschließen. Cannabis Wheatons Star-Team besitzt sowohl eine in der Branche führende Erfahrung als auch finanzielle Expertise, was die wesentlichen Voraussetzungen sind, um in der Cannabis-Branche ein führendes Unternehmen zu werden. Wir sind stolz darauf, ein wichtiger Teil dieses Erfolgs zu sein," sagte Deborah Hanscom, Chief Executive Officer von RockGarden.

Vlad Klacar, Associate General Counsel und primärer Mentor des Wheaton Licensing Program sagte: "Zusätzlich zur Akquisition einer ausgezeichneten Anlage und einem fantastischen Team bietet die Akquisition von RockGarden dem Wheaton Licensing Program ein Regulierungsinstrument, das die Entwicklung unserer Teilnehmer des Wheaton Licensing Program beschleunigen wird und einen ausgezeichneten Weg für erstaunliche Unternehmer bieten wird, um an der regulierten Cannabis-Branche teilzuhaben. Bleiben sie dran! In den kommenden Wochen werden weitere Neuigkeiten von dieser Front folgen."

In Verbindung mit der Akquisition sind die Aktionäre von RockGarden berechtigt eine Gegenleistung von insgesamt 27.499.912 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zu erhalten, die an die Aktionäre von RockGarden (die "RG-Aktionäre"), wie folgt, ausgegeben werden:

1. 17.499.970 Stammaktien nach Abschluss der Akquisition;

2. Ausgabe und Hinterlegung von 4.999.971 Stammaktien, die an RG-Aktionäre ausgegeben werden, nachdem RockGarden eine Verkaufsberechtigung gemäß der Lizenz erhalten hat; und

3. Ausgabe und Hinterlegung von 4.999.971 Stammaktien, die ausgegeben werden, nachdem bestimmte Schlüsselmitarbeiter bestimmte im Aktienkaufabkommen dargelegte Leistungsverpflichtungen erfüllt haben.

Alle Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die nach 4 Monaten und 1Tag nach dem Ausgabedatum abläuft. Ferner haben bestimmte Officer, Directors und Insider von RockGarden dem Abschluss einer Sperrvereinbarung zugunsten des Unternehmens zugestimmt, womit ihre Fähigkeit zum Transfer ihrer Stammaktien (die "gesperrten Wertpapiere") bis zu einem Datum beschränkt wird, das 12 Monate nach dem Abschlussdatum liegt, vorausgesetzt dass: (i) für ein Viertel der gesperrten Wertpapiere an dem Datum, das 4 Monate und 1 Tag nach dem Abschlussdatum liegt, die Sperre aufgehoben wird; und (ii) für ein weiteres Viertel der gesperrten Wertpapiere an dem Datum, das das 6 Monate und 1 Tag nach dem Abschlussdatum liegt, die Sperre aufgehoben wird; und (iii) für ein weiteres Viertel der gesperrten Wertpapiere an dem Datum, das 9 Monate und 1 Tag nach dem Abschlussdatum liegt, die Sperre aufgehoben wird.

Stoic Advisory Inc. fungierte als Finanzberater von RockGarden während der Durchführung der Akquisition.

Über Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW)

Wheaton Income ist eine Unternehmergemeinschaft mit Leidenschaft an der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Cannabis-Branche. Unser Auftrag besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilen. Unsere Partner haben alle verschiedene Visionen, Stimmen sowie Markenwerte nd teilen alle ein gemeinsames Ziel - den Aufbau einer Weltklasse-Branche basierend auf Ethik, Vielfalt, Qualität und Innovation.

