USD/JPY - erfolgreicher Test der Ausbruchszone mit starken Bullen

Am 27.10.17 schrieb ich zu der Paarung: " ... Das Paar schließt Nahe des Tagestiefs. Die Wahrscheinlichkeit eines Test der Ausbruchszone sowie steigenden 20-Tage-Linie bei 112,90 - 113,10 für die kommende Woche ist hoch. Hier wird sich zeigen ob den Bullen eine Stabilisierung gelingt..."



Das Devisenpaar erreichte am gestrigen Tag mit dem Tief bei 112,96 die vorgestellte Ausbruchszone. In diesem Bereich gelang den Bullen eine Stabilisierung. Es bildete sich im Stundenchart eine Trendumkehr (Doppelboden) aus. Mit Bruch der Nackenlinie bei 113,30 startete eine neue Aufwärtswelle. Aktuell erreicht das Paar wieder die horizontale Widerstandszone bei 114,30. Diese Zone gilt es von den Bullen in den kommenden Tagen zu überwinden. Ziele im Bereich von 115,40 - 115,50 wären dann freigeschaltet.





Die nächste Forex-Ausgabe erscheint am Freitag Abend. Bis dahin traden Sie klug und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader bitte gewogen.



Thomas Krüger



Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen oder biete auch Einzelcoaching an. Schreiben Sie mir gerne unter tk@formationstrader.de.

Über den Autor:

Über das Unternehmen:

Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de