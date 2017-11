Mit Immobilienaktien konnten Anleger in den vergangenen Jahren gutes Geld verdienen. Dank des Niedrigzinsumfelds strömt viel Geld in den Markt und auch die Unternehmen können sich vergleichsweise günstig finanzieren. Ohnehin gelten deutsche Wohnungen oder Büros im europäischen Vergleich als billig. Dementsprechend konnten Sie mit unseren Empfehlungen hier gutes Geld verdienen. Aktuell haben wir noch Gateway Real Estate in unserer Empfehlungsliste. Das Plus beträgt bisher satte 150%.

Abseits der Toplagen

Doch es gibt nicht mehr viele Immobilienaktien, die noch eine attraktive Bewertung aufweisen oder gar unter ihrem NAV notieren. Zu diesen Ausnahmen gehört aber die GxP German Properties. Freilich hat die heutige Bewertung viel mit der Vergangenheit des Unternehmens zu tun. Im Frühjahr gab es Misstöne im Management. Im Vorstand, ...

