Northern Empire Resources (WKN: A2DSW2) erreicht mit der Vorlage seiner neuesten Bohrergebnisse den nächsten wichtigen Meilenstein. Die Resultate waren besser als erwartet und besitzen das Potenzial, den Kurs auf die nächste Ebene zu befördern. Großanleger dürften sich nach der gerade laufenden Roadshow ebenfalls positionieren.

Mit großer Spannung warteten wir in den letzten Wochen auf die neuen Bohrresultate von unserem Nevada-Goldexplorer Northern Empire Resources. Praktisch an jeder Stelle, an der Northern Empire bisher bohrte wurden entweder neue Goldzonen entdeckt oder bestehende bestätigt.

Die jüngste Nachricht einer Vergrößerung des Projektgebiets auf nun 116 Quadratkilometer liegt erst eine Woche zurück, doch das Tempo, das vom Unternehmen bei der Veröffentlichung von hervorragenden Ergebnissen an den Tag legt ist schon bemerkenswert.

Bohrergebnisse bestätigen Theorie von signifikantem Goldvorkommen

Mit der heutigen News wurde ein weiterer Meilenstein erreicht. Denn dieser liefert ein wichtiges Puzzleteil dafür, dass man nun kurz vor dem Durchbruch und einer signifikanten Vergrößerung des Vorkommens steht.

Die Bohrergebnisse markieren den bislang mit Abstand wichtigsten Eckpfeiler der weit fortgeschrittenen 1. Phase des laufenden Bohrprogramms. Denn exakt wie von uns erwartet, fielen die Resultate sehr positiv aus. Es handelte sich ohne Übertreibung um die bisher besten Bohrabschnitte vom Sterling Projekt seit mehr als 20 Jahren.

Hervorzuheben wäre insbesondere Bohrloch STR017-16 mit einer für Nevada-Verhältnisse atypisch starken Mineralisierung von 8 Gramm pro Tonne Gold, über einen Abschnitt von kräftigen 12 Metern und in einer mittels Tagebau leicht erreichbaren Tiefe von 50 bis 60 Metern. Dieser Goldgehalt liegt beim achtfachen der für Nevada-Projekte üblichen Werte, die sonst eher bei 0,5 bis 1 g/t erwartet werden. Diese Grade wurden bei den nun vorgelegten Resultaten beinahe bei jeder einzelnen Bohrung weit übertroffen.

Es sieht danach aus, als könnte sich hier eine Sensation anbahnen. Vielleicht sitzt man hier auf der Verlängerung der Bullfrog Mine, die einst 6 Mio. Goldunzen hervorbrachte und nur wenige Kilometer westlich vom Konzessionsgebiet liegt.

Bohrergebnisse aus Presse-Meldung

Michael G. Allen, President, CEO und Director, erklärte hierzu:

Diese Bohrergebnisse bestätigen unser Ressourcenmodell der Sterling-Lagerstätte und lieferte wichtige Daten zur Lage der Baumaßnahmen Untertage.

Sterling war bekannt als eine schmale, hochgradige Lagerstätte mit ausgezeichneter Metallurgie.

Bemerkenswert ist, dass in den Bohrungen ...

