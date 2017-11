Die Wertpapierexperten von Goldman Sachs haben im Rahmen einer neuen Analysteneinschätzung zur Raiffeisen Bank das Kursziel für die Papiere des Finanzinstituts von 21,75 auf 22,50 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Neutral" wird beibehalten.

Unter anderem aufgrund geringerer Ausfälle beim Kreditgeschäft, schraubte der Goldman-Experte Pawl Dziedzic in seiner neuesten Studie zum Unternehmen seine Gewinnschätzung je Titel leicht nach oben. So erwarten die Analysten für das laufende Jahr 2017 nun 2,88 Euro je Titel (zuvor: 2,37 Euro). Für die beiden Folgejahre 2018 und 2019 hob der Goldman-Analyst die Prognosen auf 2,60 (2,50) bzw. 2,89 (2,79) Euro je Aktie.

Am Donnerstagvormittag notierten die Raiffeisen-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,04 Prozent auf 30,52 Euro.

