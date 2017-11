Amsterdam, the Netherlands - Lieferando.de, teil von Takeaway.com N.V. (AMS: TKWY), gab heute seine Kooperation mit TripAdvisor (NASDAQ: TRIP), der weltweit größten Reise-Website, bekannt, sowie die Einbindung des Netzes von Takeway.com mit über 31.000 Restaurants in die Desktop-Website, mobile Website und App.

Ab heute können Verbraucher, die bei TripAdvisor durch die Restauranteinträge blättern, ganz einfach bei den Partnern der Lieferando.de Speisen über die Schaltfläche "online bestellen" ordern. Durch das Anklicken des Buttons werden die Verbraucher auf die Lieferando.de Website geleitet und können dort ganz bequem ihre Bestellung aufgeben.

"Wir freuen uns sehr, dass TripAdvisor Lieferando.de als Partner ausgewählt hat und seinen Nutzern auf diese Weise ganz bequem Online-Essensbestellungen in Restaurants und in verschiedenen Landesküchen in Kontinentaleuropa ermöglicht. Wir freuen uns auf die Kooperation mit TripAdvisor und darauf, unsere führende Position in Europa zu erweitern," sagt Jörg Gerbig, COO von Takeaway.com.

"Mit über 4,4 Millionen Restauranteinträge setzt TripAdvisor die Entwicklung der Go-to-Dining-Sparte für Reisende und Einheimische weltweit fort," sagt Evan Becker, Leiter der Restaurant Commerce Abteilung von TripAdvisor. "Wir sind hocherfreut, dass wir als Partner von Takeaway.com unseren Nutzern tausende neue Bestellmöglichkeiten über das neue Netzwerk von Partner-Restaurants anbieten können."

Die Marken von Takeaway.com* Thuisbezorgd.nl (http://www.thuisbezorgd.nl/), Lieferando.de (http://www.lieferando.de/), Pyszne.pl (http://www.pyszne.pl/), Lieferservice.at (http://www.lieferservice.at/), Lieferservice.ch (http://www.lieferservice.ch/), Takeaway.com (http://www.takeaway.com/Belgium), (http://Pizza.fr) Pizza.fr, (http://www.pizza.fr/) Pizza.pt (http://www.pizza.pt/), Pizza.lu (https://app.meltwater.com/icm-web/outreach/compose/pizza.lu) werden in TripAdvisor integriert.

Über die Bedingungen und Dauer der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.

*ausgenommen ist Vietnammm.com

Über Lieferando.de / Takeaway.com

Lieferando.de (https://www.lieferserando.de/) ist Teil von Takeaway.com (https://corporate.takeaway.com/), einer Online-Essensbestellplattform in neun europäischen Ländern und Vietnam. Takeaway.com (https://corporate.takeaway.com/) ermöglicht Konsumenten Restaurants ihrer Wahl auf der Plattform zu finden. Takeaway.com (https://corporate.takeaway.com/) bietet den Konsumenten mit 31.000 Restaurants eine breite Auswahl verschiedenster Gerichte. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich mit Restaurants zusammen, die ihren eigenen Lieferdienst anbieten. Darüber hinaus bietet Takeaway.com auch logistische Dienstleistungen in 23 europäischen Städten für Restaurants, die ihr Essen nicht selbst ausliefern.

Gegründet im Jahr 2000 hat sich das Unternehmen schnell zu der führenden Online-Essensbestellplattform von Kontinentaleuropa entwickelt. Hier agiert Takeaway.com (https://corporate.takeaway.com/) in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Österreich, Polen, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Portugal. Innerhalb der letzten zwölft Monate (endeten Juni 2017) verarbeitete Takeaway.com (https://corporate.takeaway.com/) beinahe 59 Millionen Bestellungen von 10,2 Millionen Einzelkunden.

Mit rund 900 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen einen Brutto-Warenwert von 1.126 Mio. € und einen Umsatz von 139 Mio. € innerhalb der vergangenen zwölf Monate (endeten Juni 2017). Takeaway.com (https://corporate.takeaway.com/) ist an der Euronext Amsterdam (AMS: TKWY) notiert.

pressekontakt: presse@lieferando.de (mailto:presse@lieferando.de)

Über TripAdvisor

TripAdvisor ist die weltweit größte Reise-Website*, die es Reisenden ermöglicht, das volle Potenzial bei jeder Reise freizusetzen. Mit mehr als 535 Millionen Bewertungen und Meinungen bietet TripAdvisor die größte Auswahl an Reiseangeboten weltweit - mehr als 7 Millionen Unterkünfte, Fluggesellschaften, Attraktionen und Restaurants. Die Reisenden nutzen kollektives Wissen als Entscheidungshilfe beim Planen der Unterkünfte, der Flüge, der Aktivitäten und der Restaurants. TripAdvisor vergleicht zudem Preise von mehr als 200 Hotelbuchungsseiten, damit Reisende immer den günstigsten Preis zum Hotel ihrer Wahl finden. TripAdvisor-Websites sind in 49 Märkten weltweit verfügbar und gehören zur weltweit größten Reise-Community mit durchschnittlich 415 Millionen Unique Visitors pro Monat, ** alle mit dem Ziel, das Beste aus jeder Reise herauszuholen. TripAdvisor: Mehr wissen. Besser buchen. Schöner reisen.

Die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften von TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP) besitzen und betreiben Websites unter 20 weiteren Reise-Markennamen: www.airfarewatchdog.com (http://www.airfarewatchdog.com), www.bookingbuddy.com (http://www.bookingbuddy.com), www.citymaps.com (http://www.citymaps.com), www.cruisecritic.com (http://www.cruisecritic.com), www.familyvacationcritic.com (http://www.familyvacationcritic.com), www.flipkey.com (http://www.flipkey.com), www.thefork.com (http://www.thefork.com) (einschließlich www.lafourchette.com (http://www.lafourchette.com), www.eltenedor.com (http://www.eltenedor.com), www.iens.nl (http://www.iens.nl) und www.dimmi.com.au (http://www.dimmi.com.au)), www.gateguru.com (http://www.gateguru.com), www.holidaylettings.co.uk (http://www.holidaylettings.co.uk), www.holidaywatchdog.com (http://www.holidaywatchdog.com), www.housetrip.com (http://www.housetrip.com), www.jetsetter.com (http://www.jetsetter.com), www.niumba.com (http://www.niumba.com), www.onetime.com (http://www.onetime.com), www.oyster.com (http://www.oyster.com), www.seatguru.com (http://www.seatguru.com), www.smartertravel.com (http://www.smartertravel.com), www.tingo.com (http://www.tingo.com), www.vacationhomerentals.com (http://www.vacationhomerentals.com) und www.viator.com (http://www.viator.com).

*Quelle: comScore Media Metrix für die TripAdvisor Websites, weltweit, Mai 2017

**Quelle: TripAdvisor Log-Files, Q1 2017

