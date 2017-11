DAX - Bären sind im Winterschlaf

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

Der DAX setzte gestern die positive Tendenz der Vortage weiter fort und kletterte bis in die Nähe der 13.500 Punkte-Marke. Heute setzen dann kleinere Gewinnmitnahmen ein, die allerdings im Angesicht der vorherigen Rally lediglich als "marginal" zu bezeichnen sind.

Es scheint aktuell, als ob sich sämtliche Bären nach dem EZB-Entscheid am vergangenen Donnerstag bereits in den Winterschlaf verabschiedet haben. Die Bullen können aktuell schalten und walten wie Sie wollen und treiben das deutsche Börsenbarometer auf neue Allzeithochs. Oberhalb von 13.250 Punkten dürfte sich daran kurzfristig wenig ändern, erst darunter droht eine größere Korrektur. Wo die derzeit laufende Rally enden wird, ist aktuell noch nicht abzusehen, Trendwendesignal liegen bislang nicht vor, der Markt ist aber natürlich kurzfristig extrem überkauft.

DAX in Punkten 4-Stundenchart: 1 Kerze = 4 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.10.2017 - 01.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 02.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW4LW3 10,42 12.425 12,47 29.03.2018 DAX Index HW2FWB 20,05 11.450 6,68 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.11.2017; 10:13 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW2F0A 8,53 14.275 15,93 12.12.2017 DAX Index HU9JVL 13,43 14.750 10,13 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 02.11.2017; 10:13 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Bären sind im Winterschlaf erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).