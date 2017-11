Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Votum für die Aktien der Wienerberger von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel ließ der Analyst Markus Remis dagegen unverändert bei 23,00 Euro.

Vor der am 8. November stattfindenden Zahlenvorlage der Wienerberger sieht der Wertpapierexperte Remis nur ein geringes Wertsteigerungspotenzial für die Aktien des Ziegelherstellers. Die Papiere haben sich zwar seit dem Ausverkauf nach der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen erholt, doch dürften dem Handel unterliegende operative Faktoren weiterhin beschränkt positiv ausfallen. Während der osteuropäische Markt weiterhin ein starkes Wachstums-Momentum vorweise, zeige sich der westeuropäische Markt unter anderem aufgrund von Angebots-Engpässen bei Dämmstoffen gemischt.

Beim Gewinn je Aktie erwartet der RCB-Analyst 1,05 Euro für 2017, sowie 1,32 bzw. 1,59 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,35 Euro für 2017, sowie 0,45 bzw. 0,55 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Donnerstagvormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,18 Prozent bei 22,10 Euro.

ISIN: AT0000831706