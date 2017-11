Fristgerechte Tilgung - die EYEMAXX Real Estate AG hat ihre bis einschließlich 31. Oktober 2017 laufende Unternehmensanleihe 2012/17 (A1MLWH) planmäßig zurückgezahlt. Die im Open Market der Börse Frankfurt gelistete Anleihe war mit einem jährlichen Kupon von 7,75 Prozent ausgestattet und hatte zuletzt ein ausstehendes Volumen von 11,624 Millionen Euro.

EYEMAXX-Anleihen hoch im Kurs

Der österreichsiche Immobilienentwickler, der sich am Anleihen-Markt als verlässliche und transparente Emmitentin präsentiert, ist noch mit fünf weiteren Anleihen am Kapitalmarkt vertreten. Die drei EYEMAXX-Unternehmensanleihen notieren an der Börse derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...