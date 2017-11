Die Analysten von SMC-Research bewerten die jüngste Übernahme der mVISE AG positiv und erwarten hiervon mehrere Vorteile für das Kerngeschäft IT-Consulting. Diese positive Einschätzung zeigt sich auch in dem von SMC-Research ermittelten Kursziel, das für die mVISE-Aktie ein weiteres Aufwärtspotenzial von mehr als einem Drittel signalisiert.

mVISE habe die eigene Ankündigung eingehalten und eine weitere Akquisition getätigt. Nachdem die letzten Zukäufe noch dem Ausbau des Produktportfolios gegolten haben, sei mit dem jüngsten Zukauf das Kerngeschäft IT-Consulting gestärkt worden. Durch die Übernahme des Geschäftsbereiches "Professional Service Customer Value" der SHS VIVEON AG habe mVISE seinen Beraterstab auf einen Schlag um 50 Prozent gesteigert, die eigene regionale Präsenz um den süddeutschen Raum ergänzt, umfangreiche Expertise auf zukunftsträchtigen Gebieten wie Business Analytics dazu gewonnen und die Kundenbasis verbreitert.

Die Analysten von SMC-Research werten diese Transaktion als sehr positiv, zumal der gemeldete Preis in Höhe des dreifachen EBITDA nicht zu hoch erscheine. Aus der Integration der Neuerwerbung in das Bewertungsmodell resultiere eine erhöhte Umsatzreihe sowie ein etwas steilerer Margenanstieg, in dem sich die Analystenerwartung einer rascheren Realisierung der Skalierungspotenziale im Overhead widerspiegele. In Summe hat sich der von SMC-Research ermittelte faire Wert nun auf 5,80 Euro erhöht, womit die Analysten für die mVISE-Aktie weiteres Kurspotenzial von mehr als einem Drittel konstatieren.

Das Unternehmen habe seit der Neuausrichtung eine beeindruckende Entwicklung genommen und dabei die eigenen Versprechen weitgehend erfüllt. Mit der nun erreichten Positionierung sehen die Analysten gute Chancen auf eine Fortsetzung des dynamischen und zunehmend profitablen Wachstumskurses und bestätigen vor diesem Hintergrund ihr bisheriges Rating "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

