Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der neue intelligente Heizkörperregler FRITZ!DECT 301 von AVM steuert im Zusammenspiel mit einer FRITZ!Box automatisch und präzise die Raumtemperatur. Beim neuen Design von FRITZ!DECT 301 wurde erstmals ein E-Paper-Display verwendet, das sehr gut ablesbar ist. Der Heizkörperregler ist sicher per DECT ULE (Ultra Low Energy) ins Heimnetz eingebunden und lässt sich bequem über das Smartphone, Tablet oder über ein FRITZ!Fon steuern. Dank des kostenlosen MyFRITZ!-Dienstes ist FRITZ!DECT 301 auch von unterwegs per App oder Browser bedienbar. Über das individuell einstellbare Zeitprogramm können Anwender genau festlegen, wann wie viel geheizt werden soll. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Energie, sondern auch Heizkosten einsparen. Eine Urlaubsschaltung, Fenster-offen-Erkennung, Frost- und Kalkschutz zählen unter anderem zu den Komfortfunktionen. Die neue Boost-Funktion sorgt für ein schnelles Aufheizen kalter Räume. Außerdem erhält der FRITZ!DECT 301 regelmäßig Updates für neue Features und lässt sich einfach an allen gängigen Heizkörperventilen montieren. FRITZ!DECT 301 ist ab sofort für 59 Euro (UVP) im Handel erhältlich.



Zur Onlineversion der Presseinformation: https://avm.de/index.php?id=33567



Pressefotos zu dieser Meldung: http://ots.de/L0R6K



Über AVM: http://avm.de/ueber-avm



OTS: AVM GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14784 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14784.rss2



Pressekontakt:



Doris Haar AVM Kommunikation Telefon 030 39976-242 presse@avm.de twitter.com/avm_presse