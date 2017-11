Die CSR-Richtlinie zwingt viele Unternehmen dazu, in den Geschäftsberichten für 2017 ausführlich auch über nicht-finanzielle Kennzahlen zu berichten. Umwelt, Arbeitnehmerbelange, Soziales – nicht gerade die Lieblingsthemen von CFOs, die sich mit eindeutig mess- und steuerbaren Finanzkennzahlen wohler fühlen. Das CSR-Reporting ignorieren dürften sie trotzdem nicht, meint Michael Winter, Geschäftsführender Gesellschafter der Beratung Stakeholder Reporting: „Es ist eher ein Steuerungs- als ein Kommunikationsthema und daher beim Chief Financial Officer gut aufgehoben“. Was genau Finanzchefs bei der Umsetzung der Richtlinie leisten müssen, erklärt er im Talk mit FINANCE-TV .