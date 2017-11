Operativ läuft es bei Excellon Resources endlich in die richtige Richtung. Die Entwässerungsmaßnahmen und Investitionen in die Trockenlegung der La Platosa-Mine in Mexiko scheinen sich laut jüngsten Produktionsergebnissen auszuzahlen. Die Förderung konnte auf 500.764 Unzen Silberäquivalent gesteigert werden. Dies entspricht einem Anstieg von 73% gegenüber dem zweiten Quartal. "Der Turnaround bei der Produktion auf La Platosa sei jetzt deutlich erkennbar", so CEO Brendan Cahill. Auch seien laut Cahill die All-In Produktionskosten je Unze Silber auf 11 bis 13 US-Dollar gesunken. Maßgeblich für den Produktionsanstieg verantwortlich ist die Tatsache, dass man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...