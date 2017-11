STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax legt Verschnaufpause ein

Fed hält still - BoE hebt Zinsen an

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion - Der Dax legt auf seiner Rekordjagd eine Pause ein und tritt zunächst auf der Stelle. An Allerheiligen hatte er bei hohem Umsatz 1,8 Prozent auf 13.465 Punkte zugelegt. Es war der vierte Schlussrekord in Folge. Die britische Notenbank hat die erste Zinserhöhung seit zehn Jahren gewagt. Die Bank of England (BoE) teilte am Donnerstag mit, den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geldinstitute um einen Viertelpunkt auf 0,5 Prozent anzuheben. Die Entscheidung fiel mit sieben zu zwei Stimmen. Die BoE hatte den Leitzins im August 2016 nach dem Brexit-Schock auf das historisch niedrige Niveau von 0,25 Prozent gesenkt. Die Notenbank reagiert nun mit der Rolle rückwärts auf die stark anziehende Inflation auf der Insel, die an der Kaufkraft der Briten nagt. Auf der Unternehmensseite geht die Bilanzsaison weiter. Zudem bekommt die Börse wieder Zuwachs: Der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh feiert sein Aktienmarktdebüt. Der erste Kurs lag mit 10,60 Euro leicht über dem Ausgabepreis von 10,25 Euro. Die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen beließen den Leitzins wie erwartet in der Spanne zwischen 1,0 und 1,25 Prozent und hielten sich die Tür für eine Erhöhung im Dezember offen. US-Präsident Donald Trump will heute bekanntgeben, wer die Notenbank künftig leiten soll. Insidern zufolge hat der einzige Republikaner im Fed-Direktorium, Jerome Powell, die besten Karten. Er gilt als ein Kandidat, der den von Yellen eingeschlagenen vorsichtigen Kurs der geldpolitischen Straffung fortsetzen würde.

Facebook mit Gewinnsprung dank florierendem Werbegeschäft

Facebook hat im dritten Quartal seinen Gewinn deutlich gesteigert. Grund sind ein gut laufendes Werbegeschäft und weiter anziehender Nutzerzahlen. Das Nettoergebnis sprang um 80 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar. Firmengründer und -chef Mark Zuckerberg deutete allerdings an, dass demnächst die Gewinne aufgrund von Investitionen in die Sicherheit des Dienstes nicht mehr so stark sprudeln könnten. Der Umsatz kletterte um 47 Prozent auf 10,33 Milliarden Dollar.

Mit Gewinn wie Umsatz lag Facebook über den Erwartungen von Analysten. Die Aktie legte nachbörslich leicht zu.

Tesla verbucht Rekordverlust

Der Elektroautobauer Tesla bekommt seine Produktionsprobleme vorerst nicht in den Griff und hat einen Rekordverlust geschrieben. Investoren reagierten verschreckt: Die Aktie gab im nachbörslichen Handel um fast fünf Prozent nach. Wegen der Probleme mit dem Model 3 verbrennt das ohnehin Verluste schreibende Unternehmen noch mehr Geld. Im abgelaufenen Quartal belief sich der Fehlbetrag auf 619 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg zugleich um 30 Prozent auf 2,98 Milliarden Dollar.

Fresenius bekräftigt Jahresziele

Der Gesundheitskonzern Fresenius sieht sich nach einem deutlichen Gewinnplus im dritten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen: Umsatzplus von 15 bis 17 Prozent, der Gewinn soll um 19 bis 21 Prozent zulegen. Für Schwung sorgt in diesem Jahr vor allem die 5,8 Milliarden Euro schwere Übernahme des spanischen Klinikbetreibers Quironsalud Im dritten Quartal setzte Fresenius 8,3 Milliarden Euro um, ein Plus von zwölf Prozent. Der bereinigte Nettogewinn stieg binnen Jahresfrist um elf Prozent auf 423 Millionen Euro, Analysten hatten im Schnitt mit 431 Millionen aber etwas mehr erwartet.

Hurrikansaison bremst FMC

Dagegen hinterließ die Hurrikansaison in Nordamerika im vergangenen Quartal ihre Spuren in den Geschäften des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC). So wurden Dialysezentren des Unternehmens durch die Wirbelstürme beschädigt und teils mussten Boote oder Hubschrauber eingesetzt werden, um die Patienten zum nächsten verfügbaren Dialysezentrum zu bringen. Das führte im dritten Quartal zu Ergebnisbelastungen von zwölf Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) stagnierte bei 609 Millionen Euro.

Trotz der Bremsspuren bekräftigte der Dialysespezialist seine Jahresziele

Fielmann steigert Gewinn kräftig

Die Optikerkette Fielmann hat deutlich mehr verdient. Der Reingewinn kletterte von Juli bis September um neun Prozent auf 54,1 Millionen Euro. Der Umsatz legte um vier Prozent zu auf 365 Millionen Euro. Fielmann verdient vor allem an Gleitsichtbrillen. Die Nachfrage nach aufwändigeren Sehhilfen nimmt wegen der Bildschirmarbeit - aber auch weil die Menschen älter werden - stetig zu.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer, der EUWAX Sentiment Index, pendelte heute zaghaft im grünen Bereich. Offenbar rechnen die meisten Anleger mit weiterem Rückenwind für den Dax - beispielsweise durch die laufende Berichtssaison - und damit wieder steigende Aktienkurse.

Trends im Handel

Auf der Seite der Knock-outs ist heute eine Empfehlung erkennbar: Händler beobachten verstärkt Kauforders für Calls auf Henkel.

Bei den Optionsscheinen werden Calls auf Hugo Boss verkauft. Anleger nehmen Gewinne mit, nachdem die Aktie nach Zahlen kräftig zulegt.

