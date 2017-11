Highlight Communications AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Highlight Communications AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 02.11.2017

Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln

Pratteln, den 30. Oktober 2017

Mitteilung nach § 27a WpHG

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Hinblick auf das Erreichen der Schwelle von 25% der Stimmrechte der Highlight Communications AG (die 'Gesellschaft') am 29. September 2017 nach §§ 21, 22 WpHG durch Zurechnung der Stimmrechte der Highlight Event and Entertainment AG ('HLEE') (die mir jedoch seit dem 4. Oktober 2017 durch eine Verwässerung meiner Beteiligung an der HLEE nach Eintragung einer Kapitalerhöhung in das Handelsregister nicht mehr zugerechnet werden), teile ich gemäß § 27a Abs. 1 WpHG zu den mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Zielen und der Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel folgendes mit:

1. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.

2. Es ist derzeit nicht beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Gesellschaft durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen, der Erwerb weiterer Stimmrechte an der Gesellschaft ist aber auch nicht ausgeschlossen.

3. Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Gesellschaft wird mit Ausnahme der Ausübung von Stimmrechten in der Generalversammlung nicht angestrebt.

4. Es wird keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, angestrebt.

Bei dem zum Erwerb der Stimmrechte an der Gesellschaft verwendeten Mittel handelt es sich um Eigen- und Fremdmittel.

Mit freundlichen Grüssen

Bernhard Burgener

Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Communications AG

Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Internet: www.hlcom.ch

