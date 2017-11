Der Markt wartet gespannt auf die Quartalszahlen von Apple die heute nach US-Handelsschluss vorgelegt werden. Der Dow Jones ist heute mit leichten Zugewinnen in den Tag gestartet. Gestern ging er bereits mit einem Plus von 0,25 Prozent aus dem Handel. Markus Horntrich, Chefredakteur von DER AKTIONÄR blickt auf den Dow Jones, genauso wie auf ausgewählte Einzelwerte. Ausserdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.