Im Rahmen eines Token-Sales wird die THE NAGA GROUP AG (ISIN: DE000A161NR7) in Kooperation mit externen Partnern einen eigenen ERC20 und Blockchain-basierten Token (NAGA Coin, "NGC") anbieten, der innerhalb des wachsenden NAGA-Ökosystems als Rechnungseinheit akzeptiert wird und nach Abschluss des Token-Sales weltweit an Krypto-Börsen gehandelt werden soll.

NAGA plant zusammen mit externen Partnern 400 Millionen NGC zu generieren und 55% hiervon Interessenten anzubieten. Es werden keinerlei weitere Token generiert. Dies bedeutet, dass die maximale Anzahl der generierten Tokens nicht 400 Millionen überschreiten wird oder kann (sog. "Hardcap".) Dies wird durch den eingebauten "Smart Contract" gesteuert, welcher auf der Ethereum-Blockchain basiert.

Volumen von bis zu 220 Millionen USD

Der Token-Preis wird bei 1 USD pro NGC liegen und entspricht damit einem Token-Sale-Volumen von bis zu 220 Millionen USD. Der Token-Sale soll u.a. der Weiterentwicklung der NAGA-Plattformen Switex und SwipeStox sowie der NAGA Wallet dienen. Zudem soll die Vermarktung der NAGA Infrastruktur damit gefördert werden. Der verbleibende Token-Bestand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...