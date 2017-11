Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) wird gemeinsam mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Ex-Finanzminister Theo Waigel in Brüssel die deutsche Bewerbung für die Ansiedlung der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) in Frankfurt präsentieren. Die drei Politiker sprechen am kommenden Dienstag bei einer Veranstaltung in der EU-Hauptstadt "über die Folgen des Brexit für die EU-Finanzdienstleistungspolitik", teilte die hessische Staatskanzlei in Wiesbaden mit.

Die EBA muss wegen des geplanten britischen Austritts aus der Europäischen Union (EU) aus London umziehen. Die Bundesregierung hat sich mit Frankfurt um den EBA-Sitz beworben. Die Entscheidung über diesen soll am 20. November fallen. Waigel will laut den Angaben die Bewerbung von Frankfurt als Sonderbeauftragter für die EBA-Bewerbung in Brüssel vorstellen.

