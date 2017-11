Tagesausblick für 3.11.: DAX mit Verschnaufpause. Evotec, Tesla und Südzucker im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Nach vier Schlussrekorden in Folge legte der DAX heute eine Verschnaufpause ein. Gute Unternehmensergebnisse, schwächerer Euro und die weltweit robuste Konjunktur stützen derweil die Märkte. Die erste Zinserhöhung seit zehn Jahren in Großbritannien wurde von Marktteilnehmern zur Kenntnis genommen. Mehr allerdings nicht.

Derweil richten sich die Blicke nach Washington und New York, denn US-Präsident Donald Trump versprach diese Woche den potenziellen Nachfolger von Fed-Chefin Janet Yellen bekannt zu geben. Beste Aussicht hat einem Beitrag von Thomson Reuters zufolge der einzige Republikaner im Fed-Direktorium Jerome Powell. Von ihm wird erwartet, dass die maßvolle Geldpolitik fortgesetzt wird. Die finale Entscheidung könnte den Märkten möglicherweise dennoch Impulse geben.

Unternehmen im Fokus

Heute standen im DAX die beiden Banktitel Commerzbank und Deutsche Bank im Fokus. Hier beflügelten vor allem gute Zahlen des Schweizer Konkurrenten Credit Suisse. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Borussia Dortmund, Evotec, Pfeiffer Vacuum und Südzucker. Der schwache Auftritt in der Champions League ließ die Aktie des Fußballvereins unter EUR 7 absacken. Beim Biotech-Konzern stimulierten Kaufempfehlungen und der Kauf des Forschungsdienstleisters Aptuit. Der Vacuumpumpenhersteller meldete gute Zahlen für das dritte Geschäftsquartal. Der Auftragseingang kletterte gar um knapp 40 Prozent. Die Aktie von Südzucker hat auf Wochenbasis die Bodenbildung abgeschlossen und deutet nun einen Rebound an. Aus technischer Sicht besteht Potenzial bis EUR 18,50.

Bei den Amerikanischen Werten sind in den ersten Handelsstunden bei GoPro und Tesla auf. Beide Konzerne verpassten die Erwartungen der Marktteilnehmer. Die Aktionäre quittierten dies mit deutlichen Kursabschlägen.

Morgen melden unter anderem Air France-KLM, Repsol und Société Générale und Zahlen zum zurückliegenden Geschäftsquartal. Bei den deutschen Titeln stehen unter anderem die Geschäftszahlen von Evonik, GEA Group, im Fokus der Investoren.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Services für China, Oktober

USA - Arbeitsmarktbericht, Oktober

USA - Auftragseingang Industrie, September

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Oktober

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.740/14.520 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.990/13.000/13.040/13.060/13.100/13.250/13.410 Punkte

Nach dem gestrigen Sprung legte der DAX heute eine Pause ein. Unterstützung findet der Index im Bereich von 13.250 Punkten. Solange dieses Level hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.740 Punkte. Kippt das Aktienbarometer jedoch signifikant unter die Unterstützung, könnten die Bären das Zepter (kurzfristig) in die Hand nehmen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 4.1.2017 - 2.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 3.11.2011 - 2.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

