TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 11/02/17 -- The common shares of Benchmark Botanics Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

Benchmark Botanics Inc., through its wholly-owned subsidiary, Potanicals Green Growers Inc., is a licensed producer of medical marijuana under Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations. Potanicals received its producer's license from Health Canada on October 13, 2017. Benchmark, through Potanicals, will produce medical marijuana at its facility located in Peachland, British Columbia.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Benchmark Botanics Inc. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

Benchmark Botanics Inc., par l'entremise de sa filiale en propriete exclusive, Potanicals Green Growers Inc., est un producteur autorise de marijuana medicale en vertu du Reglement sur l'acces au cannabis a des fins medicales. Potanicals a recu sa licence de producteur de Sante Canada le 13 octobre 2017. Benchmark, par le biais de Potanicals, produira de la marijuana a des fins medicales dans ses installations situees a Peachland, en Colombie-Britannique.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Benchmark Botanics Inc. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): BBT ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and 21 174 230 outstanding/ Titres emis et en circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for 200 000 issuance/ Titres reserves pour emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Life Sciences/Sciences biologiquesSocietes diversifiees ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 081612 10 3 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA081612 10 3 6 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de CDN$/$CDN negociation: ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: le 3 novembre/November 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de December 31/le 31 decembre l'exercice financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company ----------------------------------------------------------------------------

