Die Chinesen melden sehr starke Zahlen und schließen fast zum Weltmarktführer auf.

Das Geschäft beim chinesischen Internethändler Alibaba boomt: Der Konzernumsatz stieg im abgelaufenen Vierteljahr um fast zwei Drittel und der Gewinn verdoppelte sich. "Wir hatten ein überragendes Quartal", sagte Alibaba-Chef Daniel Zhang am Donnerstag. Zu dem Erfolg habe auch die Strategie beigetragen, das Online-Geschäft mit "echten" Läden zu ergänzen. Die Alibaba-Aktien sprangen an der Wall Street zur Eröffnung knapp drei Prozent auf ein Rekordhoch bei 191,22 Dollar. Konkurrent Amazon, weltweit größter Online-Händler, hatte für das Sommerquartal ebenfalls einen Umsatzsprung vermeldet, allerdings nur um 34 Prozent und vor allem dank der Übernahme der Biosupermarktkette Whole Foods. Alibaba steigerte seinen Quartalsumsatz um 61 Prozent auf 55,1 Milliarden Yuan (rund 7,3 Milliarden Euro), der Gewinn war mit 17,7 Milliarden Yuan mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Analysten hatten mit einem wesentlich kleineren Gewinnanstieg gerechnet. "Es gab viele Lichtblicke ...

