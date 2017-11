Liebe Leser,

Goldminenwerte hatten es in 2017 nicht einfach. Trotzdem der Goldpreis in 2017 bis dato um fast 10 % gestiegen ist, performten viele Werte unterschiedlich. Oft ist das ein Indiz dafür, dass hohe Kurssteigerungen im Goldpreis nicht erwartet werden. Investoren fokussieren sich in diesem Fall auf unternehmensspezifische Faktoren wie etwa die Produktionspipeline oder auf Werte innerhalb der Peer Group Royalty & Streaming.

Trendumkehr beim US-Dollar belastet Goldpreis

Der ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...